دعماً للاستحقاق الرئاسي.. نشاطات رياضية بديرالزور

ديرالزور – مالك الجاسم

دعماً للاستحقاق الرئاسي أقام نادي الطلبة بديرالزور نشاطات رياضية وبطولة ترياثلون تحت عنوان ( الأمل بإعادة البناء ) أسفرت نتائجها عما يلي:

ففي فئة الشباب حل بالمركز الأول غيث عبدالرزاق وثانياً العبود عبدالله ساهر الأحمد بينما جاء ثالثاً إبراهيم محمد علوان.

وفي فئة الناشئين جاء بالمركز الأول الليث رضوان زغير وبالمركز الثاني عبدالمجيد غريب وبالمركز الثالث مصطفى خرابة.

وفي فئة الأشبال حصل الحمزة عادل الفرج على المركز الأول وبالمركز الثاني عمر ماجد العبدالله وبالمركز الثالث محمود قطان الحسين .

وقد أشرف على البطولة عادل الفرج عضو الاتحاد السوري للترياثلون.

كما قام بالتحكيم كل من عبدالرحمن العساف ومحمد كدرو وسعيد بشعان وميسم الفرج وولاء شحاذة.

وفي الوقت ذاته أقيمت عروض رياضية لألعاب الجمباز والملاكمة والتايكواندو ومباراة كرنفالية بكرة القدم جمعت قدامى ديرالزور وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، كما أقيمت مباراة أخرى بكرة القدم جمعت فريق الطلبة لفئتي الأشبال والبراعم، وأقيم سباق للدراجات والجري بمشاركة أكثر من 75 لاعباً ولاعبة .