رياضيو دير الزور: سننتخب للاستمرار بقيادة سورية نحو شاطئ الأمان

ديرالزور – مالك الجاسم

أكد رياضيو ديرالزور أن الانتخابات الرئاسية ستكون محطة مهمة في تاريخ سورية.

ويقول هداف فريق الفتوة السابق محمود حبش : إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وسوف تكون رسالة للعالم بأسره بأن سورية هي صاحبة القرار، وهذا نصر جديد نسطره ضمن سلسلة الانتصارات التي تحققت خلال السنوات الماضية .

وأكد بدري القناص رئيس لجنة الأحياء الشعبية بديرالزور أن الانتخابات الرئاسية نقلة مهمة نحو تعزيز الاستقرار، وسوف نكون شركاء في اتخاذ القرار لاختيار المرشح الأفضل للاستمرار بقيادة سورية نحو شاطئ الأمان .

كما أكد مدرب كرة اليد رضوان الجرو أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد واجباً وطنياً، وعلى الجميع المشاركة لأن هذا يعد نصراً جديداً لسورية، وتكريساً لسيادتها في اتخاذ قرارها المستقل .

بدوره عضو اللجنة التنفيذية السابق حسن الديواني قال: في السادس والعشرين من شهر أيار الجاري سنثبت للعالم أجمع بأننا شعب واحد متمسك بوحدة أرضه وترابه مهما بلغت التحديات والضغوطات، وماضون قدماً للمشاركة الفعالة في الانتخابات.

كما أكد عضو إدارة نادي اليقظة حسين عرنوس أن الاستحقاق الرئاسي مرحلة تاريخية ومفصلية تشهدها سورية، وتأكيد جديد من الشعب السوري على لحمته الوطنية وعلى صموده، ونحن كرياضيين سوف تكون مشاركتنا واسعة لنكون شركاء في صنع مستقبل سورية.

ومن جانبه حسين المزيد رئيس لجنة تنفيذية سابق أكد أن السادس والعشرين من شهر أيار سيكون عرساً وطنياً بامتياز، وسوف نتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس للجمهورية وهذا يعتبر نصراً لسورية.

أما جمال الشرابي عضو لجنة تنفيذية فقد أكد أن المشاركة بالانتخابات رسالة بأن القرار سوري بامتياز، ونرفض أي تدخل خارجي بهذه الانتخابات، لأن سورية دولة ذات سيادة، ومصيرها يحدده أبناؤها .