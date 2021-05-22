قاسم: تحرير الجنوب اللبناني منعطف استراتيجي في الصراع مع العدو

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن تحرير المقاومة الوطنية اللبنانية للجنوب اللبناني عام 2000 من العدو الإسرائيلي هو منعطف استراتيجي في الصراع مع هذا العدو.

وشدد قاسم في حديث إذاعي اليوم على أن انتصار المقاومة وإجبار العدو الإسرائيلي على الهزيمة وتحرير الجنوب في أيار 2000 أعاد الحيوية والتصميم على المقاومة والمواجهة إلى الشعب ما يعني أننا أمام انعكاس مباشر أسس عليه الفلسطينيون في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار قاسم إلى النجاحات التي حققها محور المقاومة في مواجهته للتنظيمات الإرهابية المدعومة أمريكياً، واصفاً انتصار المقاومة الفلسطينية الأخير على كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنه محطة استراتيجية ومنعطف تاريخي.

سانا