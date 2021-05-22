سياسةعربي

قاسم: تحرير الجنوب اللبناني منعطف استراتيجي في الصراع مع العدو

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن تحرير المقاومة الوطنية اللبنانية للجنوب اللبناني عام 2000 من العدو الإسرائيلي هو منعطف استراتيجي في الصراع مع هذا العدو.

وشدد قاسم في حديث إذاعي اليوم على أن انتصار المقاومة وإجبار العدو الإسرائيلي على الهزيمة وتحرير الجنوب في أيار 2000 أعاد الحيوية والتصميم على المقاومة والمواجهة إلى الشعب ما يعني أننا أمام انعكاس مباشر أسس عليه الفلسطينيون في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار قاسم إلى النجاحات التي حققها محور المقاومة في مواجهته للتنظيمات الإرهابية المدعومة أمريكياً، واصفاً انتصار المقاومة الفلسطينية الأخير على كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنه محطة استراتيجية ومنعطف تاريخي.

سانا

قد يعجبك ايضا
سياسة

افتتاح القنصلية العامة الإيرانية في حلب

سياسة

استشهاد مدني واختطاف العشرات على أيدي ميليشيا «قسد» في ريفي الرقة ودير الزور

سياسة

الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدين الاعتداء على الناخبين السوريين في لبنان

سياسة

مظاهرة في القدس تنديداً بمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية