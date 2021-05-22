الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدين الاعتداء على الناخبين السوريين في لبنان

أدان الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الاعتداء على الناخبين السوريين في لبنان، واصفاً إياه بالتعدي على الديمقراطية والحريات العامة وحق التعبير.

وجاء في بيان للاتحاد حصلت سانا على نسخة منه: ندين الاعتداءات الإجرامية لمجموعات غوغائية مشحونة بالأحقاد والكراهية والتعصب والعنصرية على الموطنين السوريين في لبنان ومحاولة منعهم من التوجه إلى السفارة السورية في بيروت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي وحريتهم باختيار من يمثلهم.

وأكد الاتحاد أن هذه الاعتداءات لا تعبر عن حقيقة وإرادة الشعب اللبناني وأصالته وانتمائه ووفائه لسورية كما أنها لم تثن الناخبين السوريين عن التوافد بكثافة منقطعة النظير إلى مقر سفارتهم وممارسة حقهم الديمقراطي وإنجاح الاستحقاق الذي يثبت للعالم أجمع استقلالية القرار الوطني السوري ورفض التدخلات والإملاءات الخارجية.

وطالب الاتحاد السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية بالتشدد في ملاحقة المعتدين وإحالتهم إلى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين وعدم التهاون مع دعاة العنصرية والتعصب والبغضاء والكراهية.

وكان عدد من اللبنانيين أقدموا يوم الـ 20 من أيار الجاري على الاعتداء على حافلات كانت تقل مواطنين سوريين من مناطق تواجدهم إلى السفارة في بيروت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

سانا