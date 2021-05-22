استشهاد مدني واختطاف العشرات على أيدي ميليشيا «قسد» في ريفي الرقة ودير الزور

استشهد مدني برصاص ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور في حين واصلت هذه الميليشيات سياساتها القمعية بحق الأهالي من سكان المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أقدمت على اختطاف العشرات من الشبان خلال مداهمتها المنازل السكنية في ريفي الرقة ودير الزور.

وقالت مصادر محلية لمراسل «سانا»: إن ميليشيا «قسد» شنت حملة مداهمات واختطافات ضخمة في قرية الزر بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وقامت على إثرها باختطاف نحو 25 شاباً ورجلاً واقتادتهم إلى جهة مجهولة بهدف سوقهم إلى ما يسمى عمليات التجنيد الإجباري لزجهم في القتال بصفوفها.

ولفتت المصادر إلى استشهاد شاب في قاربه بينما كان يصطاد الأسماك في نهر الفرات بعد أن أطلق مسلحو ميليشيا «قسد» الرصاص عليه بشكل مباشر على أطراف بلدة البصيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي أثناء تنفيذهم لحملة مداهمات واختطاف عشوائية في المنطقة.

وفي الرقة قالت مصادر أهلية: إن ميليشيا «قسد» داهمت أيضاً عدداً من المنازل في بلدة المنصورة بريف الرقة الجنوبي الغربي واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة لتجنيدهم إجباراً في صفوفها.

وصعدت ميليشيا «قسد» وبدعم من قوات الاحتلال الأمريكي من عمليات المداهمة واختطاف المواطنين ولاسيما بين فئة الشباب واقتيادهم إلى معسكرات التجنيد القسري في محاولة لتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها الميليشيا خلال الأشهر الأخيرة من جراء مقتل وإصابة المئات من مسلحيها في هجمات استهدفتهم على امتداد المناطق التي تنتشر فيها في أرياف الحسكة ودير الزور والرقة.