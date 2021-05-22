دعماً للاستحقاق الرئاسي.. مهرجان رياضي في اللاذقية وبطولة للشطرنج

دعماً للاستحقاق الرئاسي يقام كرنفال للفنون القتالية ضمن المهرجان الرياضي في اللاذقية بنادي حطين عند الساعة السادسة من مساء اليوم وكرنفال بكرة السلة في نادي تشرين غداً.

وكانت فعاليات المهرجان افتتحت أمس بمباراة كرنفالية جمعت فريق قدامى اللاذقية مع فريق جبلة على ملعب البعث الصناعي بجبلة انتهت بالتعادل بستة أهداف لمثلهما.

كما أقامت اللجنة الفنية للشطرنج باللاذقية بطولة مفتوحة المشاركة لمختلف الفئات العمرية وذلك في صالة اللعبة بملعب الباسل.

وأسفرت النتائج عن فوز حيدر زبادنة بمنافسات فئة الرجال ويحيى رعواني بفئة 12 سنة وزين العابدين صالح بفئة 10سنوات وعلا بلال بفئة السيدات.

رئيس اللجنة الفنية للعبة في اللاذقية نايف إسبر قال لمراسل سانا إن هذه البطولة بمثابة مهرجان رياضي تنشيطي بمناسبة الاستحقاق الرئاسي وقد شهدت منافسات قوية بجميع أدوارها ومشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

«سانا»