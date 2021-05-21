تخريب وتكسير محالٍ لسوريين في وادي خالد شمال لبنان

تجددت اليوم الاعتداءات على مواطنين سوريين في منطقة وادي خالد شمال لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بـإقدام مجموعة من الشبان في منطقة وادي خالد الحدودية على تكسير وتخريب عدد من المحال التي يشغلها سوريون في المنطقة على خلفية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية وطالبوهم بإقفال محالهم وعدم الحضور إلى أشغالهم.

ووفقاً للوكالة فقد حضرت دورية للجيش اللبناني وعملت على إعادة الهدوء إلى المنطقة.

واعتدت مجموعات من اللبنانيين أمس على مواطنين سوريين مقيمين في لبنان خلال توجههم إلى السفارة السورية في بيروت للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وقامت بتكسير زجاج السيارات وقطع الطرق على المواطنين.