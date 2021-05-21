الخير يدعو لمحاسبة المعتدين على مواطنين سوريين أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم

دعا رئيس المركز الوطني في الشمال اللبناني كمال الخير السلطات اللبنانية إلى محاسبة المعتدين على السوريين أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة السورية في بيروت.

وقال الخير في بيان اليوم: إن الزحف البشري الذي شاهدناه من كل المناطق اللبنانية إلى السفارة السورية أمس قد أزعج الذين راهنوا على إسقاط سورية وجيشها، متسائلاً: أين هم الذين كانوا يدعون الدفاع عن الشعب السوري، وهل يكون الدفاع عنه بالتعدي عليه وعلى حقه الشرعي بالانتخاب.

ودعا الخير السلطات الأمنية والقضائية إلى توقيف الفاعلين معروفي الانتماءات السياسية لأن هذه الاعتداءات همجية وتسيء للعلاقات بين سورية ولبنان.