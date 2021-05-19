مظاهرة في أم الفحم شمال فلسطين المحتلة تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

شهدت مدينة أم الفحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مساء اليوم مظاهرة احتجاجية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة «وفا» أن مئات الفلسطينيين تجمعوا عند المدخل الرئيسي لمدينة أم الفحم رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم مؤكدين على مواصلة النضال حتى إنهاء الاحتلال.

وأعلنت الفعاليات الفلسطينية في المدينة غدا يوم حداد عام في أم الفحم تنديدا بجرائم الاحتلال وبينها استشهاد فتى 17 عاماً من المدينة متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال قبل نحو أسبوع.

«سانا»