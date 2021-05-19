«خيمة وطن» لقبيلة البكارة في دير الزور: مواصلة المقاومة حتى تحرير كامل التراب السوري من الاحتلال الأمريكي وميليشياته

جددت قبيلة البكارة رفضها للاحتلال الأمريكي وممارساته الإجرامية مع أدواته من ميليشيا «قسد» بحق السوريين ونهبهم للثروات الوطنية في الجزيرة وحرمان أصحابها الحقيقيين منها داعية إلى مواصلة مقاومة الاحتلال وميليشياته وتطهير كامل التراب السوري من دنسهم.

وجاء في بيان ألقاه شيخ قبيلة البكارة نواف البشير في «خيمة وطن» في ساحة السيد الرئيس في دير الزور إن أبناء قبيلة البكارة والجبور يسطرون أعظم الملاحم ضد المحتل الأمريكي وأعوانه ميليشيا «قسد» في الشدادي والسبعة وأربعين والعطالله وعجاجة ومركدة كما قدم شباب قبيلة البكارة في الجزيرة العديد من الشهداء خلال مظاهراتهم المتواصلة ضد المحتل الأمريكي في الكبر والصعوة وسفيرة فوقاني.

وتابع البيان: نحن أبناء القبائل والعشائر في الجزيرة ودير الزور والرقة سنقف صفاً واحداً ضد المحتل الأمريكي.. وكما طرد أهلنا المستعمر الفرنسي سنطرد المحتل الأمريكي وأذنابه من وطننا.

وختم البيان بدعوة أبناء قبائل البكارة والجبور والمحاسن النشامى والمشاهدة الذين يقاومون المحتل في الشدادي إلى مواصلة مقاومة الاحتلال وأدواته من ميليشيا «قسد» حتى تحقيق النصر وتحرير كامل الأرض السورية من هؤلاء المحتلين وأعوانهم.