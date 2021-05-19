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الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية: المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة العدوان الإسرائيلي

أكدت الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في الجنوب أن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد لمواجهة العدوان والغطرسة الإسرائيلية.

وقالت الأحزاب في بيان لها إن العدوان الصهيوني المتواصل ضد أبناء شعبنا في فلسطين هو بمثابة جريمة حرب ضد الإنسانية وإن الصمت الدولي حيال هذه الجرائم وصمة عار على جبين المجتمع الدولي مشددة على حق الفلسطينيين في مقاومة العدو الصهيوني وأن هذه المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.

كما أعلنت الأحزاب التضامن الكامل مع انتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته مؤكدة أن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد للتحرير والعودة.

«سانا»

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