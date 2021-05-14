الصحة: 50 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 289 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 289 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن23645 شفيت منها 20197 وتوفيت 1688 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 14 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

23 في حلب

8 في حمص

7 في حماة

7 في دمشق

5 في اللاذقية

=الشفاء :

117 في اللاذقية

101 في دمشق

34 في ريف دمشق

32 في حلب

5 في حمص

=الوفاة :

2 في دمشق

1 في حمص

1 في دير الزور

1 في حلب

1 في الرقة