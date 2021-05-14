بوتين وباشينيان يناقشان هاتفياً الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني بالوكالة نيكول باشينيان هاتفياً اليوم الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ومستجدات الوضع بشأن اقليم ناغورني قرة باخ.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الرئاسة الروسية الكرملين قوله في بيان إن الرئيس بوتين شدد على ضرورة المراعاة الكاملة لجميع بنود البيانين لرؤساء كل من روسيا وأرمينيا وأذربيجان واللذين تم توقيعهما في 9 تشربن الثاني عام 2020 و11 كانون الثاني عام 2021 وقبل كل شيء فيما يخص المراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.

«سانا»