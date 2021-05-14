مظاهرة في بلجيكا تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

نظمت المنظمات والمؤسسات البلجيكية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وقفة احتجاجية اليوم في بروكسل تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءاته على القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان على القطاع وبالجرائم المرتكبة بحق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس مطالبين الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ومخططاته العنصرية والتهويدية.

كما طالبوا الحكومة البلجيكية بتنفيذ قرارات البرلمان البلجيكي المتعلقة بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحقوق الفلسطينيين.

وتشهد معظم العواصم مظاهرات ووقفات واعتصامات تضامناً ودعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

سانا