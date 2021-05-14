روسيا تدعو إلى وضع حد للعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب

دعا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير قوية للحد من سياسة الحمائية في جميع أنحاء العالم والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي تتخذها بعض الدول ضد البلدان الأخرى.

ونقلت وكالة تاس عن ميشوستين قوله خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو اليوم: “إضافة إلى حماية أرواح الناس وصحتهم يجب على الأمم المتحدة أن تعزز جهود المجتمع الدولي للتصدي في جملة من الأمور للعواقب الاقتصادية لوباء كورونا وضمان التعاون الفعال داخل النظام التجاري متعدد الأطراف واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من نهج الحمائية والتخلي عن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب”.

وأكد ميشوستين أهمية تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة ومن بينها حماية البيئة ومكافحة الجوع وسد الفجوة الرقمية في مختلف المجالات باعتبارها تحديات عالمية على المنظمة الاضطلاع بدورها في مواجهتها.

وأعرب عن استعداد روسيا لتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا المجال ومناقشة هذه الموضوعات وغيرها من الموضوعات المهمة التي تحتل مكانة عالية في قائمة أولويات تعاون روسيا مع المنظمة الدولية.

سانا