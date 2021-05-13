إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأوضحت وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت بالرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين المشاركين في مظاهرات احتجاجية انطلقت في مدن أريحا ونابلس وبيت لحم وجنين وسلفيت تنديداً بالعدوان المستمر على قطاع غزة ودعماً واسناداً للقدس ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتتعرض مدينة القدس المحتلة لحملة تهويد كبيرة لإفراغها من الوجود الفلسطيني حيث أصيب مئات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال الاعتداءات المستمرة على الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود.