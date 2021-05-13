الصحة: 52 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 298 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 298 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن23595 شفيت منها 19908 وتوفيت 1682 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الخميس 13 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

12 في حلب

8 في حمص

7 في دمشق

7 في حماة

7 في السويداء

5 في اللاذقية

4 في دير الزور

2 في درعا

=الشفاء :

149 في دمشق

56 في حلب

41 في اللاذقية

36 في ريف دمشق

16 في حمص

=الوفاة :

2 في دمشق

2 في السويداء

1 في حمص

1 في اللاذقية