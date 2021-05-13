153 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في الحديدة يرتكبها العدوان السعودي

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 153 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن مصدر في غرفة عمليات رصد الخروقات وضباط الارتباط اليمنية قوله إن من بين الخروقات 13 خرقاً بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والجبلية وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والدريهمي وشارع الخمسين والفازة والجبلية والتحيتا و37 خرقاً بقصف مدفعي و94 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.

«سانا»