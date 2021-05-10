روحاني: صمود الشعب الإيراني وتضحياته أفشلا سياسة الضغوط القصوى لأمريكا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن صمود ومقاومة الشعب الإيراني أفشلا سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد بلاده مشيراً إلى أن الاستقلال والحرية والأمن المستديم في بلاده تحقق بفضل دماء الشهداء وتضحيات الشعب الإيراني.

وقال روحاني خلال اجتماع اليوم: بفضل صمود ومقاومة الشعب الإيراني أمام الأعداء ومخططاتهم وحظرهم الجائر وحربهم الاقتصادية أقر العالم أجمع اليوم بما في ذلك أمريكا باعتبارها الدولة التي فرضت الحظر على إيران بأن سياسة الضغوط القصوى باءت بالفشل وليس أمامها سوى العودة إلى القانون والوفاء بالتعهدات وإلغاء الحظر وتنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن التلاحم بين الميدان والدبلوماسية كان السبب في حماية بلاده في مواجهة التحديات.

وأضاف روحاني: نحن اليوم نواصل المباحثات مع القوى العالمية من أجل ضمان حقوقنا والمصالح الاستراتيجية للبلاد، مؤكداً أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك بين أبناء الشعب الإيراني في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.

«سانا»