حزب البعث في اليمن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أدان حزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته منتقداً صمت المجتمع الدولي حيال الإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وقال الحزب في بيان اليوم: ندين ونستنكر بأشد العبارات الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وقطعان المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل والأرض الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أن هذه الممارسات ما هي إلا إرهاب وعمل وحشي وهمجي وإن مرتكبيها لا ينتمون للإنسانية كون هذه الجرائم ترقى الى جرائم حرب.

وشدد البيان على ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف ولا سيما إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

«سانا»