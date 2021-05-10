جمعيات شبابية في تركيا تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

نظمت عدة جمعيات شبابية في تركيا اليوم مظاهرة أمام جامعة استانبول احتجاجاً واستنكاراً للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة مجددين دعمهم وتأييدهم ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.

وأوضح المتحدثون باسم المظاهرة أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان وحزب «العدالة والتنمية» يتقنون المراوغة ويكتفون بالتصريحات التي لا تحمل في طياتها أي عمل جدي للتضامن مع الفلسطينيين.

وأكد المتظاهرون أن أردوغان جزء من المعسكر الامبريالي الاستعماري الداعم للكيان الإسرائيلي والذي يعمل على تصفية القضية الفلسطينية من أساسها مذكرين بمشاركة العشرات من قيادا ت الحركات الطلابية اليسارية في النضال إلى جانب الفلسطينيين في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

«سانا»