حزب السعادة التركي: الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة المقاومة

أكد زعيم حزب السعادة التركي، تامال كاراموللا أوغلو، أن لغة المقاومة والعمل المسلح هما الكفيلان بإيقاف الاحتلال الإسرائيلي عند حده مشيراً إلى أن «إسرائيل» لا تفهم إلا لغة القوة والسلاح.

وأوضح كاراموللا أوغلو في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة أن تجارب السنوات الماضية أثبتت أن الاحتلال الإسرائيلي لا ولن يصغي لأي دعوات أو تصريحات أو بيانات استنكار ضد اعتداءته على القدس والمسجد الأقصى وقال إن لغة المقاومة والعمل المسلح هما الكفيلان بوقف الصهاينة عند حدهم.

واستنكر كاراموللا أوغلو موقف رئيس النظام التركي رجب أردوغان من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين.

«سانا»