الصحة: 60 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 287 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 287 حالة ووفاة 7 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 23439 شفيت منها 19024 وتوفيت 1664 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الاثنين 10 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

17 في اللاذقية

10 في حلب

9 في حماة

7 في دمشق

4 في حمص

4 في ريف دمشق

4 في القنيطرة

3 في السويداء

2 في درعا

=الشفاء:

70 في اللاذقية

68 في دمشق

58 في ريف دمشق

43 في حلب

38 في حمص

10 في درعا

=الوفاة:

2 في دمشق

2 في حلب

1 في اللاذقية

1 في طرطوس

1 في حمص