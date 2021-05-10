قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها مساء اليوم على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت حيي الثوري وبطن الهوى قرب بلدة سلوان وبلدة الرام ومنطقة باب العامود بالقدس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام.
وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها الوحشية في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس المحتلة التي تتعرض لحملة تهويد كبيرة منذ أيام في محاولة لإفراغها من الوجود الفلسطيني حيث استشهد 20 فلسطينياً بينهم تسعة أطفال وأصيب أكثر من 300 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود.
«سانا»