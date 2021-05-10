الجيش اليمني يجدد استهداف مطار أبها السعودي

جدد الجيش اليمنى اليوم استهداف مطار أبها الدولي التابع للنظام السعودي جنوب غرب السعودية محققاً إصابات دقيقة.

ونقل موقع «المسيرة نت» اليمني عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة مسيرة نوع قاصف كي 2 هدفاً عسكرياً حساساً في مطار أبها محققاً إصابات دقيقة.

وأوضح العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا.

وكان سلاح الجو المسير نفذ أمس عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف كي 2 وكانت الإصابة دقيقة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

«سانا»