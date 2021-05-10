مظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تنديداً بجرائم الاحتلال في القدس

شهدت مناطق عدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مساء اليوم مظاهرات احتجاجية تنديداً بانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة «وفا» أن الفلسطينيين المشاركين في المظاهرات في بلدات أم الفحم وعين ماهل وطمرة احتجاجاً على اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الاقصى وأهالي حي الشيخ جراح رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وتشيد بصمود الفلسطينيين في القدس والأقصى.

وأكد المشاركون أن ما تقوم به قوات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى هو جريمة حرب مشددين على أن القدس هي بوصلة فلسطين وستبقى وأن الغضب الفلسطيني سيترجم إلى غضب أكبر إذا استمر الاحتلال بسياساته العنصرية ضد المدينة المقدسة.

«سانا»