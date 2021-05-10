موسكو: قلقون إزاء التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الفلسطينيين في القدس المحتلة.

ووفق بيان للوزارة فان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عمليات التهجير القسرية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين ولا سيما في حي الشيخ جراح مؤكداً أن الوضع في القدس مقلق.

وكانت روسيا أدانت بشدة أول أمس اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس المحتلة مؤكدة أن مصادرة الأراضي والعمليات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

«سانا»