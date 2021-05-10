قوات الاحتلال تجدد اعتداءاتها على الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم اعتداءاتها على الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد من جهة بابي المغاربة والأسباط واعتدت على الفلسطينيين المرابطين فيها بالرصاص وقنابل الغاز السام.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها الوحشية في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس المحتلة التي تتعرض لحملة تهويد كبيرة منذ أيام في محاولة لإفراغها من الوجود الفلسطيني حيث استشهد تسعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب أكثر من 300 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الأقصى وحى الشيخ جراح وباب العامود.

«سانا»