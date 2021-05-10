الاتحاد الأوروبي متفائل بشأن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي

أكد مفوض السياسة الخارحية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم ضرورة مواصلة مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي بلا توقف ومحاولة تحقيق «خرق» بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مع إيران.

ونقلت «ا ف ب» عن بوريل قوله بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: تبقى هذه عملية دبلوماسية دقيقة ومكثفة للغاية وأملك الجرأة لأقول إنني متفائل، مشيراً إلى أن المفاوضات الجارية مستمرة بلا توقف.

وأضاف بوريل: هناك فرصة ستبقى سانحة على مدى أسبوعين حتى نهاية الشهر لكن يتوجب القيام بكثير من العمل فالوقت محدود.

وتجري في فيينا منذ اوائل نيسان الماضي مفاوضات بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد التي تضم بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين طهران ومجموعة خمسة زائد واحد في العام 2015 والذي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب واشنطن بشكل أحاد منه في العام 2018.

«سانا»