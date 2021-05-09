بوتين: لا مبرر لمن يضع مجدداً مخططات عدوانية

"روسيا اليوم"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها في الساحة الحمراء وسط موسكو خلال عرض عسكري أقيم اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الـ76 لانتهاء الحرب العالمية العظمى على الأهمية القصوى التي يحظى بها الانتصار على النازية خلال الحرب الوطنية العظمى للبشرية بأكملها، مشيرا إلى ضرورة استخلاص الدروس من التاريخ.

وقال :” جلبت الحرب الكثير من التضحيات التي لا تحتمل والمآسي والدموع التي لا يمكن نسيانها.” مشددا على انه لا رحمة ولا مبرر لمن يضع مجددا مخططات عدوانية.” وقال :إن روسيا تدافع تدريجيا عن القانون الدولي وستظل مصممة على الحفاظ على مصالحها القومية وضمان أمن شعبها..”

وأكد الرئيس الروسي أن الشعب السوفيتي رغم كل التضحيات تمكن من الدفاع عن وطنه وتحرير أوروبا من “الطاعون البني” (النازية).

وحذر بوتين من أن التاريخ يقتضي استخلاص الاستنتاجات والدروس، مبديا أسفه إزاء محاولات توظيف الكثير من الأيديولوجيا النازية مجددا في العالم.

وأوضح أن ذلك لا يتعلق فقط بمختلف التنظيمات المتطرفة والإرهابية بل و”مجموعات من بقايا أفراد وحدات المعاقبة وأتباعهم الذين يحاولون إعادة كتابة التاريخ وتبرير الخونة والمجرمين الذين أيديهم ملطخة بدم مئات آلاف المدنيين السلميين”.