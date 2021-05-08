مظاهرة احتجاجية في طوباس تنديدا بجرائم الاحتلال بحق المدينة المقدسة

شارك عشرات الفلسطينيين في مظاهرة احتجاجية في مدينة طوباس بالضفة الغربية تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرة التي دعت لها حركة فتح دعماً وإسنادا للقدس في ظل ما تتعرض له من اعتداءات متصاعدة من قبل الاحتلال رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بانتهاكاته ومستوطنيه ضد الفلسطينيين في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها.

وأكد المشاركون وقوفهم ودعمهم لأهالي القدس في وجه جرائم الاحتلال المتصاعدة المتواصلة ضد مدينة القدس المحتلة وخاصة في حي الشيخ جراح بهدف تهويدها والسيطرة عليها وطمس الهوية الفلسطينية.

وعلى صعيد متصل قمعت قوات الاحتلال مظاهرة احتجاجية منددة بجرائم الاحتلال في القدس واعتدت على الفلسطينيين المشاركين فيها بإطلاق قنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.