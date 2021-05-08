روحاني: تم الاتفاق على رفع كل إجراءات الحظر عن طهران

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه تم الاتفاق على رفع كل إجراءات الحظر تقريباً عن طهران مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مفاوضات فيينا مستمرة لبحث بعض التفاصيل.

وقال روحاني خلال اجتماع مع مسؤولين في وزارة الصحة الإيرانية اليوم: إن الأمريكيين والأوروبيين يدركون أنه لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات عن إيران والعودة للاتفاق النووي وأعلنوا عن ذلك بكل صراحة، متوقعاً رفع الحظر قبل نهاية عمر الحكومة الحالية.

ونوه روحاني بجهود المسؤولين الإيرانيين الذين تصدوا لإجراءات الحظر الواسعة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أعلن أمس أن محادثات فيينا بطيئة لكن ايجابية، مشيراً الى أن على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يختار بين الالتزام بإرث إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الفاشل أو النأي بنفسه عن تلك السياسات والعودة الى الالتزامات بموجب الاتفاق النووي.

«سانا»