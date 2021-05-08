بمناسبة عيد الشهداء.. محافظة دمشق تكرم عدداً من عائلات الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري

بمناسبة عيد الشهداء كرمت محافظة دمشق بالتنسيق مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع عدداً من أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري خلال مأدبة إفطار بنادي المحافظة الرياضي في كفرسوسة.

وتم تكريم 160 عائلة شهيد و27 من جرحى الجيش العربي السوري وتخلله حفل فني لمواهب مشروع «بكرا إلنا» قدموا لوحات بعنوان «أرض المجد» تضمنت أغاني «على خطوات يلي سبقونا» و«لون جرحك» و«يا مال الشام» و«سلم على الشهداء» إضافة الى أغان وطنية تمجد الشهادة والشهيد.

عدد من ذوي الشهداء أشاروا في تصريح لمندوب «سانا» إلى أن التكريم لفتة تعبر عن أهمية دماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن مؤكدين أن الشهداء سيبقون المنارة التي ستنير الطريق للأجيال القادمة وأن الشهادة قيمة عظيمة تنحني لها الهامات.

محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أكد في كلمة له أن دماء الشهداء نبراس عز وفخار وأمانة في أعناقنا ومهما فعلنا فلن نوفي هؤلاء الأبطال حقهم لأنهم ضحوا بأغلى ما عندهم في سبيل عزة وكرامة الوطن.