الصحة: 63 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 291 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 291 حالة ووفاة 9 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 23319 شفيت منها 18457 وتوفيت 1648 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 8 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

20 في حلب

14 في دير الزور

10 في اللاذقية

9 في دمشق

4 في حماة

3 في القنيطرة

2 في طرطوس

1 في حمص

الشفاء:

63 في اللاذقية

55 في دمشق

51 في حلب

46 في حمص

38 في ريف دمشق

15 في درعا

13 في السويداء

5 في حماة

3 في القنيطرة

1 في الحسكة

1 في دير الزور

الوفاة:

3 في دمشق

3 في حلب

2 في حمص

1 في اللاذقية