ظريف: مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النووي تقع على واشنطن

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن يقرر ما إذا كانت بلاده ستستمر بعدم الالتزام بالقانون أو الالتزام به بخصوص الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

وقال ظريف في تغريدة على «تويتر» في ذكرى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي: بينما نحاول إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا بشأن الاتفاق النووي نذكر أنه قبل ثلاث سنوات انتهك مهرج غير موثوق به التزامات الولايات المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 واليوم يجب على رئيس الولايات المتحدة أن يقرر ما إذا كانت بلاده ستستمر بعدم الالتزام بالقانون أو الالتزام بالقانون والمسؤولية تقع على عاتق واشنطن وليس طهران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده في مثل هذا اليوم من عام 2018 من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاكا للقرارات الدولية بهذا الشأن.

«سانا»