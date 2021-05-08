إصابة فلسطيني خلال اعتداء مستوطنين إسرائيليين على حي الشيخ جراح

أصيب فلسطيني مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة «وفا» أن مستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين المشاركين في مظاهرة احتجاجية في الحي الواقع شرق القدس تنديدا باعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة في المدينة المقدسة ما أدى لإصابة فلسطيني بجروح.

واعتدى مستوطنون إسرائيليون أمس على عشرات الفلسطينيين خلال مشاركتهم فى مظاهرة احتجاجية ضد الاستيطان في حي الشيخ جراح الذي يواصل الاحتلال انتهاكاته فيه وفي البلدة القديمة والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بينما لا يحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة ساكناً.

«سانا»