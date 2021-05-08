مستوطنون إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوب الخليل

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم قريتي مسافر يطا والتواني جنوب الخليل بالضفة الغربية واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ونقلت وكالة وفا عن منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور قوله: إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت تجمعي الطوبا ومغاير العبيد في قرية مسافر يطا والتواني بحماية قوات الاحتلال واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ويقتحم المستوطنون الاسرائيليون يومياً البلدات والقرى الفلسطينية ويعتدون على الفلسطينيين ويقومون بتخريب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

سانا