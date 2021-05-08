احتفالية في دمشق بالذكرى 76 للنصر على النازية

تشرين- راتب شاهين

أقامت السفارة الروسية في دمشق احتفالية بالعيد 76 للنصر على النازية والفاشية في دار الأبرا .

وألقى كلمة سورية الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين قال فيها: إن سورية تشارك روسيا في الاحتفال بالنصر الذي سطر بملاحم بطولية على الفاشية والنازية و الذي أسس لنظام عالمي يؤكد على استقلال وسيادة الدول.

وأضاف سوسان: ورغم سقوط الفاشية إلا أن الهيمنة استمرت من خلال الغطرسة الأمريكية التي خلفت الفتن والتدخل الفاضح في الشؤون الدولية، ما جعل أمريكا مسؤولة عن ما تتعرض له سورية ، فأمريكا دعمت الإرهاب بما يخدم مصالحها ويمكن الكيان الغاصب في فلسطين,و رغم ذلك فالكلمة الفصل للسوريين اللذين قدموا التضحيات وحرروا معظم الأرض السورية، فالتاريخ سيتذكر أن هذا الصمود حقق النصر على الإرهاب الدولي.

وقال: يتزامن عيد النصر على الفاشية مع عيد الشهداء في سورية، و بهذه المناسبة نجدد الاعتزاز بعمق الصداقة الروسية -السورية التي تعمدت بالدم على الأرض السورية، فتحية لروسيا الاتحادية بعيد النصر .

بدوره القائم بإعمال السفارة الروسية في دمشق إيلدار قربانوف قال: كل الشكر والامتنان للشعب السوري على مشاركته بأعياد النصر كما أشكر كل القائمين على هذه الاحتفالية، مضيفا: منذ 76 عاما انتهت الحرب العالمية الثانية والتي نسميها في روسيا بالحرب الوطنية العظمى، كانت الحرب الأكثر فظاعة ودموية، ورغم العقود التي مضت عليها لا نزال نشعر بالألم بقلوبنا ففي الحرب قدم آباؤنا وأجدادنا تضحيات كبيرة.

وتابع: شعبنا قام بإنقاذ العالم من أنياب الفاشية، وللأسف الشر على الأرض لا يمكن تدميره نهائيا، فقبل عشرة سنوات جاء الإرهاب الدولي إلى سورية,وتلبية لدعوة منها لبت روسيا طلبها وقدمت للأصدقاء في سورية المساعدة في الحرب على الإرهاب,ونتيجة الجهود المشتركة فقد تمت استعادة معظم الأراضي للسلطات الشرعية، وبهذه المناسبة نستذكر شهداء سورية وروسيا، وقريبا سنحتفل في سورية بالنصر على الفاشية الجديدة.

وقد تم في الاحتفال عرض فقرات وعروض فنية مقتبسة من ملحمة النصر على الفاشية، إضافة لفقرات موسيقية وفنية تمثل النصر على الإرهاب في سورية.

حضر الاحتفال نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري وشخصيات دبلوماسية وعسكرية روسية وسورية.

تصوير: يوسف بدوي