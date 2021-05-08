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التيار الوطني الحر في لبنان يجدد دعوته للإسراع بتشكيل الحكومة

جدّد التيار الوطني الحر في لبنان دعوته رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى الإسراع في تأليف الحكومة وفق الأصول الميثاقية والدستورية وعدم إضاعة الوقت أكثر من ذلك.

ودعت الهيئة السياسية في التيار في بيان أصدرته بعد اجتماعها برئاسة النائب جبران باسيل اليوم الحريري إلى “اعتبار عملية التشكيل استحقاقاً لبنانياً صرفاً بالدرجة الأولى وإبقائها مسؤولية اللبنانيين”، مطالبة إياه بالعودة إلى الأصول الميثاقية والدستورية لتشكيل حكومة تحمل برنامجاً إصلاحياً واضحاً وتتألف من وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتحقيق النهوض الاقتصادي.

سانا

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