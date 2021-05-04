إصابة فلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الشيخ جراح شرق القدس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق كما اعتقلت فلسطينياً.

وبدأت سلطات الاحتلال بمخططها للاستيلاء على 28 منزلاً وعقاراً في حي الشيخ جراح وتهجير نحو 550 فلسطينياً قبل أكثر من 10 سنوات حيث قامت بتهجير عائلات عدة من منازلها بهدف أحكام الحصار على البلدة القديمة من الجهة الشمالية وتفتيت جغرافية مدينة القدس من خلال عزل أحيائها عن بعضها.