الصحة: 74 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 190 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 190 حالة ووفاة 7 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 23051 شفيت منها 17529 وتوفيت 1617 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء 4 أيار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

22 في حلب

20 في اللاذقية

15 في السويداء

10 في دمشق

6 في حمص

1 في دير الزور

=الشفاء :

30 في ريف دمشق

24 في دمشق

24 في اللاذقية

23 في حمص

23 في حلب

16 في درعا

15 في حماة

13 في دير الزور

6 في طرطوس

5 في السويداء

5 في القنيطرة

4 في الحسكة

2 في الرقة

=الوفاة :

2 في دمشق

1 في اللاذقية

1 في طرطوس

1 في حمص

1 في درعا

1 في حلب