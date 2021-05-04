العدو الإسرائيلي يواصل خرق السيادة اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه السيادة والأجواء اللبنانية ونفذ طلعات جوية استتفزازية فوق جميع المناطق.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان الليلة أنه تم تسجيل سبعة خروقات جوية لطائرات حربية وتجسس إسرائيلية معادية تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب وصولاً إلى مختلف المناطق اللبنانية.

وأشار بيان قيادة الجيش إلى تسجيل خرق نفذته ستة زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي داخل المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة حيث أقدم عناصر الزوارق المعادية على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية اللبنانية المذكورة.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الاقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين والقرارات الدولية وخاصة القرار1701.

«سانا»