النواعير وعفرين إلى الدوري الممتاز

إبراهيم النمر

أسدل الستار اليوم الثلاثاء وحسم الصراع على بطاقتي العبور إلى الدوري الممتاز لكرة القدم بتأهل ناديي النواعير من حماة وعفرين من حلب بعد فوزهما بمجموع مباراتي الذهاب والإياب على المجد والمحافظة من دمشق على التوالي.

فالنواعير خسر أمام المجد بهدف زين خديجة في د 19 من المباراة التي احتضنها ملعب الجلاء بدمشق وبهذا تعادل الفريقان بمجموع المباراتين على اعتبار النواعير فاز ذهاباً بالنتيجة نفسها وقد ابتسم له الحظ بركلات الحظ الترجيحية وبواقع 4\2.

وفي ملعب المحافظة لم تكن ليلة سعيدة لعشاق هذا النادي الذي كان بحاجة لإكمال المباراة بالتعادل السلبي كي يضمن تأهله للممتاز بعد التعادل ذهاباً بهدف لمثله في حلب، لكن الدقيقة 90 حملت ما لم يتوقعه أحد بتسجيل عفرين هدف الفوز الثمين عبر رامي الناصر مستفيداً من تمريرة معتز كيلوني، تاركاً أصحاب الأرض في دوري الظل موسماً آخر، ومعوضاً هبوط جاره الحرية من الممتاز إلى الظل.