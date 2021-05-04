توزيع 150 سلة غذائية على الأسر المحتاجة بدرعا

وزعت مؤسسة بصمة شباب سورية إدارة محافظة درعا اليوم 150 سلة غذائية على الأسر الأشد فقراً كدفعة أولى.

وذكر المشرف العام ومدير مؤسسة بصمة شباب سورية إدارة محافظة درعا الدكتور ريس رفيق لمراسل «سانا» أن اختيار الأسر تم بناء على دراسات قام بها مختصون من بصمة شباب سورية للوقوف الحقيقي على واقع الأسر المعيشي.

وبين أن التوزيع مستمر حتى الوصول إلى أكبر عدد ممكن وحسب الإمكانات المتاحة مؤكداً أن المؤسسة تعمل مع كل الجهات للتخفيف ما أمكن عن الأسر المحتاجة ولا سيما الفئة التي تضررت من تداعيات الأزمة.

«سانا»