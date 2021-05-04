بمناسبة يوم المرور العالمي… تكريم ضباط وعناصر شرطة مرور في عدة محافظات

بمناسبة يوم المرور العالمي الذي يصادف الرابع من أيار من كل عام تم في عدد من المحافظات اليوم تكريم ضباط وعناصر شرطة المرور في مواقع عملهم تقديراً للجهود التي يبذلونها في سبيل ضبط وتنظيم حركة السير.

ففي القنيطرة كرمت المحافظة عدداً من الضباط وعناصر شرطة المرور في مواقع عملهم.

وأشار محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل خلال زيارته عدداً من العناصر الشرطية في مدينة البعث وبلدة خان أرنبة إلى أهمية الدور الذي يقوم به عناصر وضباط شرطة المرور في تطبيق الأنظمة والقوانين والحفاظ على السلامة العامة.

وقدم عدد من أطفال فرع منظمة طلائع البعث باقات الزهور للعناصر الشرطية كما تم توزيع بروشورات على السائقين وأصحاب المركبات تحذر من مخاطر السرعة الزائدة وتدعو إلى التقيد بأنظمة السير وقوانينه.

وعبر المكرمون عن شكرهم لهذه اللفتة مؤكدين مواصلتهم العمل لتطبيق الأنظمة المرورية وقانون السير.

وفي الحسكة كرمت قيادة شرطة المحافظة عدداً من ضباط وعناصر شرطة المرور أثناء ممارستهم واجبهم الوظيفي في النقاط المرورية المنتشرة بمركز مدينة الحسكة وفي فرع المرور.

وأكد رئيس فرع المرور العقيد بشير أمانة لمراسل سانا أهمية الاحتفال بيوم المرور العالمي مع رجال المرور الموجودين على النقاط المرورية على مدار الأربع والعشرين ساعة لتنظيم حركة السير والحد من الحوادث وقمع المخالفات.

عناصر الشرطة المكرمون أكدوا أهمية التكريم ودلالته المعنوية للاستمرار في العطاء وبذل الجهود للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي حلب كرمت قيادة شرطة المحافظة عدداً من ضباط وصف ضباط وعناصر فرع المرور المتميزين لقيامهم بدورهم على أكمل وجه في تنظيم المرور وضبط حركة السير في المحاور الرئيسة والشوارع الفرعية بالمدينة.

وزار اللواء عصام الشلي قائد شرطة المحافظة عدداً من النقاط المرورية في ساحة الجامعة والفرقان ودوار الشرطة وقدم التهاني لضباط وعناصر المرور كما زار فرع المرور بحلب واطلع على آلية العمل في أقسامه داعياً إلى حسن التعامل مع المواطنين والالتزام بتنفيذ تعليمات وضوابط قانون السير.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح العميد لبيب يوسف رئيس فرع مرور حلب أهمية يوم المرور العالمي لتسليط الضوء على عمل قطاع المرور في ضبط حركة السير لافتاً إلى ضرورة نشر التوعية في هذا اليوم وتعزيز ثقافة الالتزام بقوانين السير ومنوهاً بالجهود المبذولة من قبل عناصر المرور لخفض حوادث السير.

وفي حمص كرمت قيادة شرطة المحافظة ضباط وعناصر شرطة المرور وذلك في مقر فرع المرور بالمحافظة.

وأشار قائد شرطة المحافظة اللواء محمد الفاعوري إلى الحرص على تطبيق الأنظمة والقوانين والحد من الحوادث المرورية منوهاً بجهود رجال شرطة المرور وقوى الأمن الداخلي الذين يعملون على مدار الساعة لتحسين المرفق المروري والتخفيف من حوادث السير.

العميد رضوان الحجي رئيس فرع المرور بحمص أكد أن الفرع وبالتعاون مع مجلس المدينة وضع عدة لافتات توعوية بمختلف أرجاء المدينة بهدف التوعية بضرورة الالتزام بقواعد السير.

وأعرب عدد من ضباط وعناصر شرطة المرور عن حرصهم على سلامة المواطنين واستعدادهم التام لتطبيق قانون السير والتصدي لكل المخالفات بهذا الشأن.

حضر التكريم محافظ حمص المهندس بسام باراسيك وعمر حورية أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي وحافظ خنصر رئيس اتحاد نقابات عمال حمص وسليمان المل رئيس اتحاد نقابة النقل البري بحمص.

كما زار العميد رضوان الحجي وسليمان المل عدداً من أسر الشهداء من فرع شرطة المرور الذين ارتقوا عام 2013 جراء القذائف الإرهابية التي طالت فرع المرور.

وفي اللاذقية نظم فرع اتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع فرع شرطة المرور ندوة حوارية على مدرج مدرسة الشهيد يوسف العظمة بالمدينة حيث قدم الملازم أول عيسى بوظان “ضابط بفرع المرور” لمحة تعريفية عن المنظمة المرورية ونشأتها والأسس والقواعد التي تنظم عملها والمسؤولية الملقاة على عاتق أفراد الشرطة فيما أشار يزن أطلي رئيس لجنة الإعلام والمعلوماتية في رابطة الشهيد عماد الدين ديب إلى أهمية اللقاءات التوعوية لنشر الثقافة المرورية ولاسيما لدى جيل الشباب.