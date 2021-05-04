شروط دخول المسافرين عبر معبر نصيب ـ جابر الحدودي

أوضح قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل شروط دخول المسافرين إلى سورية والأردن عبر معبر نصيب جابر الحدودي في ظل الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا.

وبين قائد الشرطة في تصريح لـ سانا أن السوريين المسموح لهم بالدخول إلى الأردن هم المستثمرون من الفئتين “أ و ب” أو المستثمرون السوريون في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.

وقال الدندل: أما بالنسبة للأردنيين المسموح لهم بدخول سورية فهم المستثمرون الأردنيون من الفئتين “أ و ب” أو الأردني الذي والدته سورية أو زوجته سورية، مشيراً إلى أن سورية تفتح الباب أمام كل السوريين الراغبين بالعودة إلى سورية عبر الحدود البرية مع الأردن دون استثناء.

وأضاف الدندل: إن حركة المسافرين عبر معبر نصيب جابر الحدودي مشروطة بإجراءات فحص كورونا للتأكد من سلامة الأشخاص قبل دخولهم بالاتجاهين.

يشار إلى أن حركة الشحن مستمرة منذ فترة بين البلدين في حين أن حركة المسافرين كانت مقيدة لبعض الأشخاص وبموافقات مسبقة.