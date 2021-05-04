الداخلية: 7404 حوادث سير أدت إلى وفاة 361 شخصاً خلال العام الماضي

أوضحت وزارة الداخلية أن عدد السيارات المسروقة والتي تم العثور عليها خلال العام 2020 بلغ 901 سيارة من أصل السيارات المذاع البحث عنها والبالغ عددها 1392 سيارة كما بلغ عدد ضبوط مخالفات السير 771260 ضبطاً في حين بلغت قيمة الايرادات المحققة من مخالفات السير اكثر من 382ر1 مليار ليرة سورية.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن عدد حوادث السير التي وقعت خلال العام الماضي وصل إلى 7404 حوادث منها 4401 حادث أسفر عن خسائر مادية و3003 حوادث خلفت أضراراً جسدية وتسببت بوقوع 3706 جرحى و361 حالة وفاة موضحة أن عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم لارتكابهم حوادث سير 1799 شخصاً كما بلغ عدد الدراجات النارية المحجوزة 8420 دراجة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن عدد اجازات السوق الممنوحة بلغ 210392 إجازة وأن قيمة الإيرادات المحققة منها تجاوزت 983ر1 مليار ليرة سورية.

وعن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بينت الوزارة أن عدد السيارات المذاع البحث عنها بلغ 426 سيارة تم العثور على 241 سيارة منها في حين بلغ عدد ضبوط مخالفات السير 248874 ضبطاً وقيمة الإيرادات المحققة منها أكثر من 395 مليون ليرة.

كما بلغ عدد حوادث السير وفق بيانات الوزارة 2660 حادثاً خلف خسائر منها 1510 مادية و1145 جسدية و819 جرحى و86 حالة وفاة وتم توقيف 652 شخصاً لارتكابهم حوادث سير كما احتجزت 2872 دراجة نارية في حين بلغت إجازات السوق الممنوحة 84786 إجازة وقيمة الإيرادات المحققة منها أكثر من 698 مليون ليرة.