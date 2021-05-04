عباس: لن تتمكن مخططات التهويد في القدس المحتلة من طمس معالمها

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مخططات التهويد الإسرائيلي التي تستهدف القدس المحتلة لم ولن تتمكن من تزوير تاريخ المدينة وطمس معالمها الحضارية.

عباس وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم في رام الله ، حسب وكالة« وفا» للأنباء الفلسطينية أشار إلى أن صمود أبناء الشعب الفلسطيني في حيي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما من مناطق القدس بمواجهة الاحتلال الذي يحاول الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وتهجير المقدسيين لمصلحة مخططات التهويد أثبت مجدداً قدرة هذا الشعب على تحدي الاحتلال وفرض الإرادة الفلسطينية.

وقال عباس: أمام هذا الصمود الفلسطيني لن نتراجع ولن نقبل بإجراء انتخابات فلسطينية دون مشاركة القدس ترشيحاً وانتخاباً داخل المدينة لأنها العنوان السياسي لقضيتنا الوطنية فالقدس تعني فلسطين ومن دونها لن يكون هناك فلسطين.

وأوضح عباس أن الحفاظ على القدس والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية هما العنوان الأبرز للمشروع الوطني الفلسطيني مشدداً على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.