القوات العراقية تعتقل إرهابياً في كركوك

اعتقلت القوات العراقية إرهابياً خلال عملياتها الأمنية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم «داعش» في محافظة كركوك شمال العراق.

وقالت مديرية الاستخبارات العراقية في بيان نقله موقع «السومرية نيوز»: إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وقوة من الفوج الأول لواء المشاة51 ومفرزة من أمن الحشد الشعبي تمكنت خلال عملية استخبارية نوعية من اعتقال أحد العناصر الإرهابية في منطقة الزاب بقضاء الحويجة في كركوك والذي يعمل ساعياً لنقل بريد تنظيم «داعش» الإرهابي بين الملاذات والأوكار والخلايا النائمة”.

وأشار البيان إلى أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.