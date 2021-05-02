فوز سيدات الوحدة على الأشرفية في كأس الجمهورية بكرة السلة

حاتم شحادة

فازت سيدات الوحدة على سيدات الأشرفية بنتيجة 65-57 في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد في صالة الفيحاء بدمشق ضمن ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للسيدات.

وأحكمت سيدات الوحدة سيطرتهن على مجريات اللقاء ووصل الفارق في بعض الفترات إلى 26 نقطة، وتميز الوحدة عبر الرميات الثلاثية وخاصة اللاعبة ماسة عرب التي سجلت 4 رميات ثلاثية.

ولجأ مدرب فريق الوحدة لإراحة اللاعبات الأساسيات في آخر فترات اللقاء ماأدى إلى تقليص الفارق بين الفريقين.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الأربعاء.

يذكر أن مباريات هذه الجولة تستكمل غداً الاثنين بلقاء الحرية مع تشرين بينما يلتقي الفيحاء مع الساحل.